Quebrando tabus e mitos sobre o islamismo Este livro reúne 22 ensaios que abordam diversos aspectos da cultura islâmica. A filósofa Marilena Chauí observa: "Nosso desconhecimento do modo de ser e viver, de dizer e pensar próprio da cultura islâmica nos torna presas fáceis dos interesses de uma ideologia que transforma os árabes em fanáticos religiosos, terroristas inimigos da paz e da liberdade.(...) Os ensaios aqui publicados desfazem de maneira vigorosa essa imagem preconceituosa e nos conduzem tanto à compreensão do sentido da diferença cultural como à percepção da proximidade entre Oriente e Ocidente no momento da instauração da cultura ocidental, convidando-nos a acolher a diferença e a reconhecer no distante o próximo."