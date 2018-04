Quatro Destaques, segundo a curadora alemã Renate Wiehager Na entrada da exposição, há uma das pinturas que remetem aos primórdios da Bauhaus, feita por Oskar Schlemmer, e três importantes trabalhos de Josef Albers, que foi professor da escola alemã antes da eclosão da 2.ª Guerra. Albers está representado pelas obras Change Directions, de 1942; pela pintura em vermelho Homenagem ao Quadrado, de 1962; e pelo painel Formulação: Articulação, de 1973. A curadora chama a atenção para os trabalhos de aproximadamente 15 artistas que participaram do movimento europeu ZERO, na década de 1960. São obras que lidam com materiais, idéias e elementos como lâmpadas, movimento, preto-e-branco e tecnologia. ''''As obras desse movimento do pós-Guerra fazem o diálogo entre o abstracionismo clássico moderno e a arte contemporânea'''', diz Renate. Ela também destaca que o visitante deve observar os controversos trabalhos relacionados com o tema do carro - já que a companhia é do setor automobilístico. O conjunto de quatro pinturas e silk-screen do pop artista americano Warhol foram feitas em 1986 para a Mercedes-Benz. Há ainda a obra de Sylvie Fleury, feita com um macacão usado por pilotos, colagem de Hockney e o díptico preto-e-branco de Longo. Por fim, Renate menciona ''''a reduzida beleza hipnótica'''' no conjunto de trabalhos em vídeo de Bernie Searle, da África do Sul, intitulado Branca de Neve (Snow White), e nas obras, também em vídeo, do brasileiro Marcellus L. (jovem que vem se destacando cada vez mais), realizadas em 2006. ''''Os dois artistas têm trabalho com fortes raízes nas tradições das questões sociais de seus países'''', diz Renate.