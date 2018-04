Quatro corpos que investigam o poder no processo criativo

Um grupo que escolhe se chamar Projeto DR - sendo que DR significa Discutindo a Relação -, revela seu bom humor de partida. Essa é a tônica de Episódico, sua produção mais recente, em cartaz no Sesc Av. Paulista até dia 12 , aos sábados e domingos, às 19 h. Quem duvida que temas sérios podem ser tratados com leveza e sem perder a sua potência encontra nesse espetáculo a oportunidade de descobrir como isso é possível. Os assuntos são os mesmos presentes na maior parte da produção contemporânea. Lá estão as questões em torno da ressignificação da função do diretor e dos intérpretes-colaboradores; a discussão sobre manipulação, hierarquia e poder nos processos de criação; a problematização sobre autoria e colaboração; como construir personagens que se comuniquem com clareza; o que sucede quando a informação criada em um corpo precisa ser aprendida por um outro - tudo isso distribuído em situações de timing preciso e roteiro bem resolvido. No final, o público é convidado a fazer uma avaliação de cada uma das cenas para atribuir e justificar suas notas de 1 a 10. Essa proposta, mesmo sem ser essa a sua intenção, renova aquele velho hábito de realizar conversas ao fim dos espetáculos que, como se sabe, não cumprem o papel de formar plateias a que se destinam. O contexto em que esta avaliação se dá estimula uma efetiva troca de ideias, exercitando uma outra relação do público com o que vê. É ali mesmo, no bate-papo descontraído com as próprias artistas, que vai sendo coletivamente construído um modo de falar da obra a partir dela mesma e não do efeito da obra em cada um. O Projeto DR chegou a um formato estimulante, que merece continuar a ser desenvolvido. São quatro bailarinas que, desde 1997, em formações variadas, vinham casualmente se encontrando em projetos diversos, e que há três anos decidiram passar a trabalhar juntas. O que reúne Tarina Quelho, Sheila Arêas, Mara Guerrero e Laura Bruno é o interesse em investigar o que liga o processo de criação ao produto que lhe dá forma e o apresenta ao público. O local onde deve ser mostrado também faz parte da mesma preocupação. Elas começaram fazendo de seus ensaios a própria performance em espaços públicos (discutindo as relações), passaram a desenhar mapas coreográficos para serem realizados em tempo real (cartografia dr), e depois partiram para testar misturas com outras linguagens (DR dança-música-artes visuais). Episódico marca a maturidade desse processo. A dosagem entre fixar uma estrutura e deixar espaço para modificações alcançou seu melhor arranjo, fazendo com que as singularidades de cada intérprete também se consolidassem. Aliás, o elenco é impecável, apesar da alteração que, pela primeira vez, se deu. Laura Bruno machucou-se e foi substituída por Érika Moura, que responde com um ajuste pleno a todas as demandas deste tipo de pesquisa - o que não é assim tão simples, uma vez que não se trata de simplesmente decorar um papel já construído. Curiosamente, já se observa no corpo delas uma inflexão que remete ao movimento-carimbo desenvolvido por Alejandro Ahmed, criador e coreógrafo do Cena 11 Cia. de Dança, de Florianópolis. Um certo modo de fazer o movimento começar, o tônus com que isso é realizado são informações novas, que se agregam ao que o DR vinha produzindo, e que deve tornar-se mais claro na próxima montagem, que estreia em outubro. Com o nome ainda provisório de Ensaio, contará com dois colaboradores: Georgette Fadel e Alejandro Ahned, com quem já iniciaram o trabalho (o que possivelmente explica as contaminações já presentes). E terá como foco a ficção, tema que também já se insinuou em Episódico. Uma obra vai se enovelando na outra e, assim, o acerto da mais recente agora funciona como um excelente augúrio para a que vem por aí.