Quatro artistas em encontro com o público Será realizado hoje, às 19 h, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2.073) encontro da série Diálogos com as Artes, que contará com a participação dos artistas Bez Batti, Dan Fialdini, Sergio Fingermann e Hélio de Almeida. Além de autografarem seus respectivos livros - Cor e Forma na Escultura de Bez Batti; Arte na Pedra -Dan Fialdini; Gravura, Trama de Sombras - Sergio Fingermann; e Hélio de Almeida Artista Gráfico, os criadores falarão com o público em conversa mediada por Antonio Fernando De Franceschi. Os próximos eventos ocorrerão na Livraria Cultura e no Contraponto, na Vila Madalena.