Quase confirmados, Rod Stewart e Bob Dylan

Nada confirmado ainda, mas é quase certo que teremos Bob Dylan em março e Rod Stewart no início de abril. Ambos já têm datas asseguradas em Buenos Aires - Dylan no dia 15 de março, no Estádio do Vélez Sarsfield, e Stewart no dia 11 de abril, em local a ser anunciado (antes, apresenta-se em Santiago do Chile, no dia 8, no Estádio San Carlos de Apoquindo). Forte boato também dá conta que vêm aí o grupo Van Halen, formado em Pasadena, Califórnia, em 1972. Como o Police, o Who e o Led Zeppelin, é uma das mais aguardadas reuniões de velhos mitos do rock e excursiona com sua formação lendária: Eddie Van Halen (guitarras, violões, teclados, vocais), David Lee Roth (vocais e violões), Wolfgang Van Halen (baixo e vocais) e Alex Van Halen (bateria, percussão). O grupo inglês Radiohead, se vier, será para algum dos festivais do segundo semestre - TIM Festival é o mais provável, porque negociam há anos. A banda inicia turnê mundial em junho, no dia 6, em Dublin, na Irlanda, no festival Malahide, e, até o fim de julho, passa por Paris, Barcelona, Nimes, Milão, Scheessel, Londres, Glasgow, Manchester, Amsterdã, pelo Festival de Roskilde, Werchter, Arras e Berlim. Na área do jazz, um novo objeto do desejo dos promotores é a pianista americana Rachel Z, que costumava tocar teclado na banda de Peter Gabriel e hoje trilha uma admirável carreira-solo com seu trio, denominado Department of Good and Evil. Ela deixa a crítica boquiaberta reinventado no jazz coisas pop como King of Pain, do Police, e Love Will Tear Us Apart, do Joy Division. Os suecos de Peter, Bjorn and John devem aparecer em fevereiro. O grupo francês Justice deve vir em março.