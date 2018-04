Quasar em bem-vinda revisão

Os goianos da Quasar Companhia de Dança se apresentam a partir de hoje no Sesc Pinheiros, uma boa oportunidade para rever as coreografias Divíduo e Uma História Invisível até domingo. Divíduo foi criada em 1998 pelo coreógrafo e diretor artístico da Quasar, Henrique Rodovalho. A obra trata da solidão da vida cotidiana. O cenário foi dividido em quatro ambientes, ali quatro bailarinos dançam isoladamente. A comunicação é impossível, mesmo quando os intérpretes se encontram. Situações do cotidiano interferem na movimentação, como a chegada inesperada de um entregador de pizza ou uma ligação para um disque-sexo. A trilha sonora composta por Hendrik Lorenzen confere o clima bem urbano, que também caracteriza a movimentação da companhia. ''''Reapresentar Divíduo integra as comemorações dos 20 anos da Quasar. Esse espetáculo é marcante na nossa trajetória e infelizmente foi apresentado poucas vezes devido a dificuldade de montar a estrutura grande do cenário'''', explica Rodovalho. De acordo com o coreógrafo, Divíduo sedimentou o estilo coreográfico que se tornou uma marca registrada do grupo. ''''A partir desse espetáculo passamos a trabalhar a fragmentação do corpo e do espaço.'''' Em Uma História Invisível Rodovalho traz à cena os cinco sentidos. ''''Estreamos esse trabalho no ano passado, porém fizemos algumas alterações na coreografia, creio que a peça amadureceu nesse período'''', diz. Ao contrário da primeira apresentação, que contava com cinco bailarinos no palco, nesta entram em cena seis intérpretes. ''''Ampliamos o entendimento sobre os sentidos, aprofundamos o tema, sem fechar conceitos ou mesmo sem ser didáticos. Procuramos provocar o público através de imagens e da dança, mas sem transformar o espetáculo em algo descritivo.'''' De olho nas comemorações dos 20 anos da Quasar em 2008, Rodovalho já prepara um novo espetáculo, Por Instantes de Felicidade. ''''Uma História Invisível foi realizado contra o relógio. A companhia havia assumido uma série de compromissos e a coreografia ficou pronta em cima da hora. Agora procuramos corrigir esse erro, estamos trabalhando em Por Instantes de Felicidade desde maio.'''' A nova peça, que deve estrear no Teatro Alfa em dezembro, retoma o brincar em cena. ''''Assistimos a todos os trabalhos e percebemos a irreverência presente nas primeiras coreografias, um ponto que procuramos colocar neste novo espetáculo.'''' De maneira sutil surgem referências de coreografias anteriores do grupo. A trilha é um capítulo à parte, que mistura som ambiente, música, instantes de silêncio ''''tudo para que a coreografia possa fluir''''. Quasar Cia. de Dança. Teatro Paulo Autran. Rua Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje, amanhã e sáb., 21 h; dom., 18 horas. R$ 7,50 a R$ 15