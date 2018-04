Quarteto de Brasília, repertório dos clássicos à MPB

Fundado em 1986, o Quarteto de Brasília já realizou turnês pelo exterior, recebeu diversos prêmios, e tem nove CDs gravados - o mais recente dos quais traz obras de José Guerra Vicente e Osvaldo Lacerda, comemorando os 80 anos desse compositor. Uma turnê nacional, patrocinada pela Eletrobrás, que o levou a 22 cidades de diversos Estados, traz o Quarteto agora a São Paulo, onde ele fará três concertos (além de apresentações em Osasco e Santo André). Integrado por Ludmila Vinecka e Cláudio Cohen, violinos; Glêsse Collet, viola; e Guerra Vicente, violoncelo, o Quarteto de Brasília tem participado de diversos festivais importantes, em Campos do Jordão, Juiz de Fora, Brasília, Curitiba - e também nos Estados Unidos, onde tocou no Music Mountain Festival. Seu repertório é dos mais ecléticos pois, além de autores clássicos - que vão de Dvorák a Arthur Bliss, de Ravel ao português Luís de Freitas Branco - ele inclui, com freqüência, em seus programas, nomes conhecidos da música popular brasileira. É o que acontecerá nos recitais que o Quarteto oferecerá em São Paulo, de hoje até o dia 9 de setembro. Estas serão as ocasiões para ouvi-lo: hoje, no Centro Cultural São Paulo, às 12h30 (Quarteto Op. 27 em Sol Menor, de Grieg, e Quinteto Op. 44, de Schumann, com a pianista Patrícia Vanzella). Esse programa será repetido amanhã, no Teatro Popular do Sesi, em Osasco. Na segunda-feira, no Mosteiro de São Bento, às 21 h (além do Quinteto Op. 44 de Schumann, o Quarteto K.465, ''''das Dissonâncias'''', de Mozart); e dia 21, na Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira, de Santo André (Quarteto Op.18 Nº 2, de Beethoven e clássicos da MPB). E, finalmente, no dia 2 de setembro, na Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, às 11h30 (Quinteto para Piano e Cordas, de César Franck, e Quarteto Op. 18, Nº 2, de Beethoven; mas, desta vez, a pianista convidada será Alda de Mattos).