Quarteto de Brasília faz concerto grátis O Quarteto de Brasília apresenta-se hoje, às 12 h, no Mosteiro de São Bento (Largo de São Bento s/nº, 3284-8384), com entrada gratuita. Formado por por Ludmila Vinecka e Cláudio Cohen (violinos), Glêsse Collet (viola) e Guerra Vicente (violoncelo), o grupo comemora 21 anos de carreira com vários concertos pelo Brasil e pelo Exterior. No programa de hoje, interpreta o Quarteto de Cordas nº 19, de Mozart, e o Quinteto para Piano e Cordas em Mi Bemol Maior op.44, de Schumann. Amanhã, às 20h30, estará em Santo André, Sociedade Cultural Ítalo Brasilieira. E, no dia 2, às 11h30, na Fundação Maria Luísa e Oscar Americano.