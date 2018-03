Quarteto abre série dedicada a novos autores O Quarteto Radamés Gnatalli abre hoje a série do Espaço Cultural CPFL em São Paulo, parceria com a Sociedade de Cultura Artística. Eles vão interpretar peças de jovens autores como Sergio Roberto de Oliveira, Neder Nassaro, Alexandre Schubert e Marcos Lucas. O concerto se insere em uma série temática, com curadoria do crítico musical Clóvis Marques, que, ao longo deste mês, vai apresentar ao público paulista o que de mais novo tem sido feito na música de câmara carioca. A entrada é franca e a apresentação começa às 20h30 no Cultura Artística Itaim (Av. Juscelino Kubitschek, 1.830). Mais informações pelo telefone (0--11) 2358-3344.