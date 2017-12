Quarenta em trinta Iberê Camargo trocou a Escola de Belas Artes pelos ensinamentos de Guignard. Para o artista plástico, sua obra define o agora. A Galeria Marcelo Guarnieri, em Ribeirão Preto, abre na quarta-feira uma retrospectiva com 30 peças, que mostram quatro décadas da trajetória do artista plástico. Vai rolar? Enquanto corre solto o debate sobre petróleo e o futuro da energia no País, os interessados em participar do leilão da usina hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira, se apressam. Amanhã, embora seja feriado em São Paulo, é o último dia para se depositarem as garantias previstas no edital para participarem da briga. Atenção: o leilão foi adiado três vezes desde maio. Pé-de-valsa Ele mora na Alemanha, já fez parte da companhia de Alvin Ailey, em Nova York, e promete emocionar a platéia do Sesc Santana, amanhã, quando se comemora o Dia da Consciência Negra. O bailarino Ismael Ivo faz apresentação única no Brasil, com a coreografia Delírios de Infância. A entrada é gratuita. Mezzo a mezzo Sandy Müller é cantora, filha de brasileiros, mora na Itália... e é apaixonada por bossa nova. Compõe em português e canta com um sotaque italiano perfeito. Conclusão: na apresentação que fará hoje no Tom Jazz, metade do show será em português e a outra metade, em italiano. Capice? Pé-da-letra Essa é para os românticos... Ana Carolina estréia nova versão de É Isso Aí nos shows que faz sexta, sábado e domingo, no Credicard Hall. Um trio da pesada dá o clima minimalista do espetáculo: iluminação de Maneco Quinderé, cenário de Gringo Cardia e direção de Monique Gardenberg. Globe trotter A agenda internacional do presidente Lula continua em ritmo de piloto de Boeing. Hoje ele recebe a colega Cristina Kirchner, presidente eleita da Argentina. A visita a Cuba foi adiada mas ''''sobram'''' ainda as viagens a Buenos Aires dias 9 e 10 (para a posse de Cristina), à Bolívia dia 12, à Venezuela dia 13 - para fundar o Banco do Sul - e à reunião do Mercosul em Montevidéu no dia 17. Ufa! Zíper A Venezuela deve ou não fazer parte do Mercosul? Em clima prá lá de quente, a CCJ da Câmara vota na quinta-feira o parecer do relator Paulo Maluf. Tempos atrás, Hugo Chávez xingou o Congresso brasileiro, por ''''ter-se curvado aos interesses americanos''''. Dúvida cruel: se o Congresso votar contra, será que Chávez vai atender o pedido do rei espanhol Juan Carlos e calar a boca? Trio voltei Depois de 12 anos sem se apresentarem no Brasil, Stanley Clarke, Al Di Meola e Jean-Luc Ponty chegam para apenas três apresentações dentro do projeto Rite of Strings. Em São Paulo, o trio leva seu jazz, quinta-feira, para o Credicard Hall. Direto da fonte Colaboração Silvia Penteado silvia.penteado@grupoestado.com.br Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Produção Elaine Friedenreich e Claudete de Lara diretodafonte@grupoestado.com.br fotosdafonte.estado@grupoestado.com.br