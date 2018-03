Quando Verdi e Shakespeare se encontraram

Se é verdade que a obra do compositor italiano Giuseppe Verdi apresenta, criação após criação, uma evolução constante a partir da tradição em direção a uma linguagem profundamente pessoal, é correto dizer também que há entre suas mais de 20 óperas algumas emblemáticas, pontos de virada em sua trajetória. Uma delas certamente é Macbeth, adaptação da peça de Shakespeare que, escrita no início da carreira e revisada pelo autor décadas depois, oferece um olhar privilegiado sobre sua evolução, como fica claro na montagem estreada no fim de semana no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Macbeth aproxima-se da tradição na separação em números definidos, recitativos, árias, cabaletas. Ao mesmo tempo, porém, fica clara a busca de Verdi por uma linguagem musical que possa se livrar das amarras das convenções e surgir da necessidade dramática sugerida pela cena. Isso fica claro, por exemplo, no instante em que o personagem começa a ter visões, pouco antes de levar adiante o plano de matar o rei Duncano. E ganha força logo em seguida quando, incapaz de fazê-lo, é confrontado por Lady Macbeth. Ali, música e texto se articulam para recriar uma profusão de imagens, ruídos, visões, sensações que retratam, por meio do tormento que começa a ocupar a mente de Macbeth, o que acontece - e não vemos - dentro do quarto do rei. Da mesma forma, o papel de Lady Macbeth acabou por se tornar símbolo da busca incessante de Verdi pela fidelidade dramática: ao saber da escolha da soprano para estrear o papel, ele reclama, em uma carta, que ela tem a voz bonita e elegante demais, o que destoaria do caráter da personagem. Exigir, ainda na vigência do bel canto, escola que prezava acima de tudo a beleza das linhas de canto e das vozes, uma soprano de timbre mais "feio" é apenas a primeira de uma série de revoluções que Verdi empreenderia na história da ópera. E assistir a Macbeth é, em certa medida, nos transportar para esse momento tão fascinante da evolução criativa de um artista genial. Por tudo isso, Macbeth e Lady Macbeth são papéis sobre os quais recai responsabilidade muito grande. O barítono norte-americano Jason Stearns tem um timbre bonito, adequado ao papel, mas um tanto inexpressivo. Tudo é muito parecido, sem contrastes, o que, aliado ao gestual um pouco amaneirado, deixa sua atuação aquém do desejado em cenas como a aparição do fantasma de Banquo, durante a festa no castelo - o que é uma pena quando se tem em vista a cuidadosa e inteligente concepção cênica preparada pelo diretor Cleber Papa. Já a soprano Cynthia Lawrence, dona de uma voz grande e potente, se envolve mais com o papel, em que pesem os deslizes ocasionais, em especial quando a voz sobe para as regiões mais agudas; ainda assim, em momentos como a ária do sonambulismo, ela se sai bem perante as exigências - e não são poucas - vocais propostas pelo compositor. O restante do elenco (Luiz Molz como Banquo, Octavio Arevalo como Macduff, Ednéia de Oliveira como a dama) apresentou resultado bastante homogêneo. A regência de Fábio Mechetti, à frente da Filarmônica de Minas Gerais, é bastante correta e tecnicamente impecável, mas um pouco morna em alguns instantes, o que com certeza deve ser corrigido ao longo da temporada do espetáculo, que vai até domingo. De volta à direção cênica de Papa, o que ela nos mostra é a possibilidade de ser inventivo e original sem abrir mão da simplicidade e do desejo de narrar bem uma história. A sutil divisão do palco em dois andares, sobre os quais se revezam povo e nobreza; o modo como as ameaças a Macbeth surgem, em sua mente, sempre debaixo; os efeitos de luz que recriam a floresta de Birman; a humanização, tornando menos maniqueísta, a relação entre Macbeth e sua mulher; o investimento na criação de personagem para Banquo, muitas vezes relevado a segundo plano na história - são achados que mostram um diretor atento ao libreto e à música, de onde tira os elementos necessários para ressignificá-los. O repórter viajou a convite do Palácio das Artes