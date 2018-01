Se pudesse ser uma estrela por um dia, quem seria? Gostaria de ser Billy Bob Thornton, então eu poderia fazer melhores escolhas de papel. Alguém tem de fazê-lo! Você seleciona algum aperitivo especial para assistir a um DVD? Abrir uma lata de batatas fritas conta como "preparar"? Você se sente à vontade para chorar quando assiste a um filme com sua família? Quando se vive com Homer e Bart, você se acostuma a chorar durante todas as atividades familiares. Qual foi o último DVD que você assistiu em família? As Grandes Aventuras de Pee Wee, de Tim Burton. Perdemos a metade do tempo indo e voltando na história para que Homer conseguisse acompanhar a história. Às vezes, é difícil dizer se ele parece bobo porque está bêbado ou se parece bêbado porque é bobo. Qual foi o último DVD que você comprou? A Identidade Bourne. Fomos obrigados a comprar pela locadora pois Homer pensou que era um apoiador de copo. Assistir a um DVD junto faz a família ficar mais próxima? O único filme que Homer, Bart e Lisa poderiam assistir juntos seria sobre uma discussão sobre hambúrguer em uma mesa-redonda em Harvard. Avise-me quando sair esse filme.