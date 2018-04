Quando o sucesso parece flertar com o fracasso

Há livros que são construídos com uma simplicidade tão evidente que parecem estar sempre flertando com o fracasso e desinteresse. Não há neles o espanto da trama bem urdida ou estrutura formal singular e sofisticada, ou por retalhos de pensamentos nem pela violência de alguma imagem única. São livros que parecem simples como a vida; mas são livros assim que, no fundo, importam. Porque é da vida que a vida seja levada com certa gratuidade, já que ela é dada e tudo dela e nela é natural; a aventura está sempre na fuga do cotidiano, e na arte mais difundida e comentada a ênfase está no fora do comum, nas vidas que escapam do ordinário. Porém o simples visto de perto, nas mãos de um grande criador, é intranqüilizante - e romances como Out Stealing Horses (Graywolf Press, 258 págs., R$ 57,86, só em inglês), ganhador do prêmio literário Impac Dublin de 2007, mostram como o mais ínfimo segundo é repleto de mistérios e potências transformadoras e que viver a vida, mesmo a mais incolor, é aventura suficiente. Pena que não existam mais autores sinceros como o norueguês Per Petterson que colocam as personagens acima da vaidade criadora e que fazem com as frases mais simples o milagre de uma arte primorosa. O narrador, Trond Sander, decide buscar no interior da Noruega um refúgio para sua vida então outonal: viúvo e solitário, dedica-se a um cotidiano repetitivo mas repleto de pequenas surpresas que ao homem citadino parecem banais: o prazer de revolver a terra e solo, o prazer do cheiro úmido do vento e de concertar uma cerca quebrada e pescar e passear com o cão os mesmo caminhos pisados de todo dia e admirar os pássaros e as montanhas e cavar na neve. Nesse ritmo, Trond vai encontrando o gosto pelo sono pesado do corpo cansado, pelo acordar antes do amanhecer e do mundo, e aos poucos, em seu silêncio isolado, acaba revolvendo de seu rosto marcado no espelho seu próprio rosto adolescente. E daí nasce a matéria desse impressionante romance: da surpresa elegíaca dos olhos cansados diante dos olhos jovens. Escrito em dois tempos - um presente que narra o nascer da amizade entre Trond e seu vizinho e a impressão de terem mais em comum do que a primeira vista lhes pareceu; e a descrição do verão em que Trond perde para sempre seu amado pai numa noite misteriosa e profunda, e que precisou amadurecer e preencher o silêncio dessa ausência com imaginação e trabalho e desejo -, Out Stealing Horses é um dos mais belos romances sobre a primavera que todo outono traz em si, um livro repleto de duplos, de rostos que se repetem em outros rostos, de pólos que se complementam e diálogos que atravessam décadas. A Noruega acaba de ser libertada do poder nazista e o jovem Trond começa a perceber que há mais do que seus olhos poderiam ver até então. No mundo há riscos maiores do que cair de cavalos em jogos infantis. Uma arma abandonada, um ninho destruído, uma disputa entre adultos numa colheita, o despertar do desejo - o mundo de Trond é invadido pela malícia. Há algo de fábula em como tudo tem ressonâncias diante dos olhos espantados de Trond. Somente a natureza permanece imensa e resiste. E é essa mesma natureza que o outonal Trond vai divisar a partir de sua janela isolada no meio de lugar algum, arrancando dela as ressonâncias de meio século no passado enterradas em seu ventre escuro e repletas de sons misteriosos e tão familiares. E é justamente da isolada Noruega que um autor como Per Petterson cria uma obra-prima que arranca do instável universo complicador da prosa contemporânea a certeza de que qualquer parcela de vida não tem fim diante de olhos que a desejem plenamente, e que as mais sábias verdades nem sempre se escondem nas mais sofisticadas equações.