Quando o mistério e a magia invadem a vida

No afã de elevar-se da trivialidade do cotidiano, o ser humano tanto constrói obras grandiosas quanto se deixa manipular por ditadores ou fanáticos religiosos. É do humano o desejo de transcendência. E sobre esse impulso as seis jovens atrizes da Cia. Delas criaram o espetáculo Aqui Quase Longe que estreia hoje no Sesc da Avenida Paulista no projeto Primeiro Sinal, cujo objetivo é dar visibilidade ao talento de grupos emergentes na cena teatral. Curiosamente, não é esse o caso dessa companhia, que já mereceu críticas entusiasmadas e traz na bagagem muitos prêmios, entre eles APCA e Panamco, por peças como Cabine do Destino, A Invenção de Loren e Quase de Verdade. "Considero pertinente participar de um projeto desses porque nos consideramos mesmo iniciantes. Por enquanto estamos brincando de tudo no teatro, ainda estamos descobrindo qual é a nossa", diz a atriz Julia Ianina. Realmente em seus espetáculos anteriores essas atrizes que fundaram o grupo em 2001 - Júlia tinha apenas 18 anos, e igualmente novas eram Fernanda Castello Branco, Lilian Damasceno, Paula Weinfeld, Thalita Ortiz e Thaís Medeiros - conseguiram mesclar diferentes recursos no palco como teatro de sombras, dublagem e animação de objetos para explorar temáticas e linguagens diversas. E ainda convidaram novo diretor a cada montagem, entre eles Ulisses Cohn (Quase de Verdade) e Mira Haar e Luciano Amaral (A Invenção de Loren). Desta vez Gabriel Carmona foi chamado para dirigir essa nova brincadeira, no sentido lúdico e não da falta de seriedade, Aqui Quase Longe. O desejo de explorar aquelas vivências quase mágicas, que por alguns instantes levam as pessoas a saltar da trivialidade cotidiana, foi o ponto de partida do espetáculo. Em sala de ensaio, no chamado processo colaborativo, sete histórias ganharam texto final da dramaturga Ana Roxo. "Cada narrativa trata de uma situação na qual uma espécie de mistério invade a vida e transfigura a realidade. Mas o espetáculo não tem nada de grandiloquente, trata de experiências vividas no dia a dia, cujo magia pode até passar despercebida, dependendo do olhar de quem as vê." É assim, por exemplo, na narrativa da menina que tem medo de um manequim de gesso - e nada como a sensação de terror para ?dar vida? ao inanimado - ou com a mulher cujo estado de espírito é capaz de transformar um pingo de chuva em tempestade interior. Pai da atriz Paula, o arquiteto Isay Weinfeld, assina mais uma vez a cenografia. Mira Haar, outra talentosa colaboradora de primeira hora, criou os figurinos, uma base neutra em veludo preto sobre a qual poucos e bem escolhidos elementos se sobrepõem a cada história. Pela trajetória do grupo é criação a ser conferida.