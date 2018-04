Quando as comportas se abrirem... DATA ESTELAR Sol em quadratura com Júpiter e Netuno; Lua será Vazia das 10h às 11h02, horário de Brasília, quando ingressa em Aquário. Enquanto isso, aqui na Terra, em pouco tempo a mentira se tornará impossível, porque o véu que separa a realidade material daquela que comumente chamamos de astral terá desaparecido. Desta forma, nossas mentes e corações serão transparentes, estaremos todos nus, expostos e impossibilitados de ocultar nossos anseios e desejos. Quem poderá, então, gabar-se de não sentir vergonha? A única vantagem será que, tendo todos vergonha da condição, estabeleceremos laços de cooperação e compaixão entre nós, semelhantes da mesma espécie. Porém, quando as comportas se abrirem e o mundo material e astral se interpenetrarem, será bastante difícil suportar o acontecimento, requerendo uma preparação considerável de nossa parte. Áries >>21-03 a 20-04 As circunstâncias parecem convidar você a tomar atitudes bem irracionais. Porém, na prática, o valor dessas reações seria de duvidosa reputação, na tentativa de solução acabaria criando-se um problema além do já esperado. Touro >>21-04 a 20-05 Nada é fácil, mas tampouco daria para afirmar que tudo seja difícil, não é? O assunto consiste em aceitar que nada se faz sem esforço. A lei do mínimo esforço só se aplica às pessoas que se conformam com pouco, com muito pouco. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Esclarecer tudo traria resultados de duvidosa reputação, porque a sua alma também seria atingida no meio do tiroteio. Este é um momento muito tenso e, por isso, melhor seria deixar a necessidade de esclarecimento para o futuro. Câncer >>21-06 a 21-07 Um pouco de adrenalina é bom, porque perante os riscos a alma fica mais criativa e inteligente. Porém, se a dose de adrenalina passar da conta, o resultado será exatamente o oposto ao esperado. Por isso, aja com sabedoria. Leão>> 22-07 a 22-08 Agora é um daqueles momentos em que nada deveria ser feito no calor da discussão, em nome da impulsividade. Agora é o momento em que a alma humana deveria esforçar-se para inibir a impulsividade, exaltando a razão. Virgem >>23-08 a 22-09 Nada será solucionado na conversa e é justamente por isso que as coisas empacaram, porque as pessoas envolvidas carecem de espírito prático o suficiente para fazer o necessário; arregaçar as mangas e empreender a ação. Libra >>23-09 a 22-10 Certamente, não vale a pena apostar tudo para garantir a satisfação dos seus desejos. Não vale a pena sacrificar a ética e os valores mais elevados que norteiam o seu caminho apenas para conseguir alguma satisfação imediata. Escorpião >>23-10 a 21-11 Em nome da harmonia, tudo deve ser tentado. No entanto, mais importante do que isso é reconhecer o momento em que essa vontade de harmonia for substituída pelo obscuro desejo de vingar-se de ofensas recebidas no passado. Sagitário>> 22-11 a 21-12 O grande caminho não se perderá de vista apenas por causa da necessidade de você atender a assuntos aparentemente menores. O momento é propício a diminuir o ritmo da ambição, voltando a atenção aos afazeres cotidianos. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Tudo parece estar à postos para você ir em frente com seus desejos e anseios. Porém, valerá a pena manter várias antenas ligadas, de modo a perceber o mínimo sinal que avise da possibilidade de tudo degringolar em frustração. Aquário >>21-01 a 19-02 Cortar o mal pela raiz é um sonho antigo, mas que até hoje não pôde se realizar. Acontece que a raiz do mal é muito mais profunda do que nenhum ser humano se atreveu a imaginar até agora. Por isso, vale a pena inibir esse sonho. Peixes >>20-02 a 20-03 O estrondo provocado por notícias que vão de encontro aos seus anseios há de ser mitigado pela íntima certeza de que uma demora não significa o fracasso de seus planos. Aceite as demoras, estas se mostrarão benéficas depois.