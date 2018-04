Quando a união faz a força e a diferença

Trabalhos de grandes estilistas, artistas plásticos e designers realizados a partir das técnicas artesanais da Coopa-Roca, a cooperativa de artesãs e costureiras da favela da Rocinha que há muito ultrapassou as fronteiras do morro, estão sendo exibidos no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) do Rio. A exposição Retalhar 2007, que ocupa o primeiro andar do CCBB até 16 de setembro, tem trabalhos de 20 convidados, entre expoentes da moda, como Alexandre Herchcovitch, Lenny Niemeyer e Carlos Miele, e das artes plásticas, como Ernesto Neto e Luiz Zerbini. O designers Tord Boontje, holandês baseado em Londres, e Sass Brown, inglesa, professora do Fashion Institute of Technology de Nova York, também têm peças expostas. A Coopa-Roca surgiu no início da década de 80 e desde então capacita e gera renda para mulheres da Rocinha. O grupo reúne em torno de cem artesãs. Elas desenvolvem peças usando técnicas como fuxico, crochê, bordado e patchwork. O resultado encanta brasileiros e estrangeiros. Esta é a terceira edição da Retalhar. Graças à iniciativa, a cooperativa já firmou parcerias com grifes e artistas.