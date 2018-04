Quando a rivalidade na cozinha acaba em beijinhos sem ter fim

O cineasta Scott Hicks vibrou quando recebeu um telefonema da Warner Bros., convidando-o para almoçar com a estonteante Catherine Zeta-Jones. Assim que a estrela pisou no restaurante, o diretor indicado para o Oscar por Brilhante (1996) teve certeza de que a morena de traços delicados, olhar sedutor e corpo escultural era perfeita para o papel da chef de cozinha de Sem Reservas. Hicks só não imaginava que Catherine tivesse tão pouca afinidade com o fogão e as panelas. Mas ela logo confessou que mal conseguia preparar a comida dos filhos (Dylan, de 7 anos, e Carys, de 4, da união com Michael Douglas). "O jeito foi fazê-la arregaçar as mangas, mandando-a trabalhar num restaurante movimentado de Nova York", disse o cineasta, que conseguiu um curso de culinária intensivo para a atriz. Ela aprendeu a cortar legumes, limpar peixe e serviu mesas sem ser reconhecida por freqüentadores. "Nos primeiros dias, fiquei apavorada. Tinha medo de não conseguir convencer como chef e, o que seria ainda pior, sofrer alguma queimadura que me impedisse de rodar o filme", contou Catherine. Em pouco tempo, ganhou muita desenvoltura e confiança na cozinha - a ponto de dispensar dublê na cena em que sua personagem arranca uma toalha da mesa, deixando intactos os pratos e os copos. "Agora faço isso para me exibir em todos os jantares entre amigos. Basta eu tomar algumas taças de vinho", brincou. Kate Armstrong, sua personagem em Sem Reservas, é uma chef de cozinha workaholic e obcecada por perfeição. Sua vida vira de cabeça para baixo quando ela perde a irmã num acidente e ganha a guarda da sobrinha (Abigail Breslin). Forçada a tirar licença, Kate é surpreendida pela contratação de um sous-chef conquistador (Aaron Eckhart), que ela vê como ameaça. Mas a paixão pela arte de cozinhar tem efeito afrodisíaco, aproximando-os. A trama soa familiar porque Sem Reservas é uma refilmagem da produção alemã Simplesmente Martha (2001). "Como o original teve uma platéia pequena, quis contar a mesma história, ajustando-a ao cenário de Nova York, com novos elementos culturais", afirmou Hicks, que não é um estranho no universo da gastronomia. "Além de amante da boa comida, sou produtor de vinho na Austrália." Eckhart, um habitué dos filmes de Neil Labute, embarcou no projeto por vê-lo como uma "metáfora do amor". "Adoro a idéia de que alimentar uma pessoa é um caminho para atingir seu coração. Estou louco para colocar em prática tudo o que aprendi no filme num jantar de Ação de Graças." A menina Abigail contou que foi divertido rodar as cenas em que ajuda Eckhart a fazer panqueca e pizza. "Pizza é minha comida favorita", disse ela, que completou 10 anos durante a filmagem.