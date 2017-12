Quando a arte é instrumento de formação de jovens Houve um tempo que se contava histórias em volta da fogueira, nas cozinhas dos casarões ou mesmo em salas modestas. Era prosa solta que embutia importante transmissão de valores - e isso a era eletrônica matou. Não é saudosismo. A ausência é grave. E redobra a responsabilidade da escola. Talvez movidos por essa consciência, cada vez mais educadores lançam mão do teatro como instrumento de formação. Dois eventos que tomam espaços culturais da cidade nesta semana são prova dessa aposta. A Mostra Conexões 2007 de Teatro Jovem que começa hoje no Teatro da Cultura Inglesa e o 2º Festival de Teatro Vocacional que toma várias salas da Galeria Olido em programação que inclui debates e oficinas, a partir de sexta-feira. Conexões é uma versão nacional do projeto Connections, do National Theatre de Londres, um dos realizadores do projeto brasileiro, junto com o British Council, a Cultura Inglesa, o Colégio São Luís e o Teatro Escola Célia Helena. Na edição deste ano do Conexões, 120 jovens entre 12 e 19 anos, de escolas públicas, particulares e ligados a ONGs participaram de oficinas, encontros e palestras, além de ensaiar as peças escritas especialmente para o projeto, a exemplo do que ocorre em Londres. As quatro desta edição, todas com temática jovem, duas de autores ingleses e duas de brasileiros, foram publicadas num livro de 444 páginas, em edição bilíngüe, em português e inglês: Osama, o Homem-Bomba do Rio, primeira peça do jornalista Caco Barcellos; Meio-Fio, de Marcelo Rubens Paiva; Treta no Jardim (Ruckus in the Garden) de David Farr e Peça de Horror (Scary Play) de Judith Johnson. Veja como adquirir o livro e a programação da mostra no site www. conexões.org.br. Não por acaso, a apresentação de Meio-Fio feita pelo Grupo Papelão de Teatro Provisório, de Santo Amaro, é um dos 18 espetáculos que fazem parte do 2º Festival de Teatro Vocacional. Brecht, Arrabal, Plínio Marcos são alguns dos autores levados à cena nesse no evento realizado pela Secretaria Municipal de Cultura. O objetivo é valorizar o teatro realizado em escolas e bibliotecas municipais. André Garolli e Luiz Valcazaras estão entre os diretores que participam de debates no evento. Serviço Conexões. Teatro Cultura Inglesa. Rua Deputado Lacerda Franco, 333, 3039-0537, Pinheiros. Grátis. Programação completa no site: www.conexões.org.br. Até 30/11 Festival Teatro Vocacional. Galeria Olido. Avenida São João, 473, 3334-0001, ramais 1904 ou 1905. Grátis. Programação completa no site www.prefeitura.sp.gov.br/cultura. Hoje a domingo