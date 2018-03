Qual é a distância entre o céu e a Terra?

Data estelar: Vênus começa a retrogradar em Virgem, a Lua aproxima-se da fase cheia transitando por Capricórnio. Enquanto isso, aqui na nave Terra nossa humanidade atingiu o pico mais alto da cultura que ela mesma inventou, e de lá observa o inferno produzido, mas também a beleza com que engrandece o mundo. Agora deverá escolher entre aprofundar ainda mais o inferno ou selar definitivamente esta porta. Esta é a sagrada tarefa que não é responsabilidade de alguns poucos indivíduos, mas de todas as pessoas que hoje testemunham e fazem parte da vida humana entre o céu e a Terra. O destino irrevogável de nossa espécie é engrandecer o mundo com sua presença, mas também pode acontecer o contrário, descambar tudo para a mesquinharia e a vileza. No coração humano deve se decidir qual será, a partir de agora, a distância que separará ou aproximará o céu da Terra. ÁRIES 21-3 a 20-4 Muita coisa precisa ser esclarecida e organizada antes mesmo de entrar em ação. Sua alma não vê encanto nenhum nessa etapa de organização, sente-se sapo de outro poço. Porém, a fase é importante e melhor seria assumi-la com boa vontade. TOURO 21-4 a 20-5 O atraso que atinge os empreendimentos que mais interessavam a você não precisa se converter em alimento de angústia nem de profecias desagradáveis a respeito do futuro. Tal atraso pode tornar-se benéfico e proveitoso. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Do jeito que as pessoas se desentendem, até parece que falam línguas tão diferentes que seria impossível chegarem a comum acordo. Contudo, para alguém que observe objetivamente a situação, fica claro que todas elas falam a mesma coisa. CÂNCER 21-6 a 21-7 Assuntos que pareciam completamente esclarecidos terão de ser conversados mais uma vez. Ainda que isto pareça resultado da burrice de certas pessoas, melhor será esforçar-se para esclarecer tudo do que gastar energia em acusações tolas. LEÃO 22-7 a 22-8 Tudo terá de se contabilizado novamente, pois as equações que pareciam fechadas anteriormente ganham novos ingredientes. Enfim, tudo se torna mais e mais complexo a cada dia que passa, esta é a verdadeira condição da atualidade. VIRGEM 23-8 a 22-9 Sobram informações para você pensar e repensar os passos que deu até agora. Contudo, tenha cuidado para não descambar para o lado do arrependimento, muito menos para o da mortificação ao constatar algum erro cometido. LIBRA 23-9 a 22-10 A cooperação é um ideal que deve, agora, transformar-se em obra consumada, o que não é nada fácil, pois é como uma coreografia que precisa ser orquestrada da melhor forma possível, de modo que todos participem e se sintam envolvidos. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 As alianças não são estáveis, pois as pessoas andam confusas o suficiente para não conseguirem reconhecer o que, de verdade, seria melhor, não apenas para elas em particular, mas para todas em conjunto. Assim andam as coisas! SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 O futuro brilhante com que você sonha sofre atrasos e complicações, mas em vez de isso ser sinal de tudo dar errado, sua alma deveria considerá-lo como a clara evidência de aproximar-se cada vez mais do alvo desejado. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 As boas idéias continuam muito boas, mas as circunstâncias atuais as tornam inviáveis, e por isso agora nem parecem tão boas assim. Contudo, sua alma precisa ter fé e continuar a alimentá-las, pois as circunstâncias mudarão. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 O momento não é fácil, convença-se disso, de modo que sua alma não caia na tentação de facilidades ou de atalhos verdadeiramente inexistentes, que depois mostrariam sua cara real. Assuma a dificuldade, esse é o primeiro passo para superá-la. PEIXES 20-2 a 20-3 Sua alma ajuda mais do é ajudada, esta é uma condição própria de sua natureza pisciana, pelo que seria melhor deixar de lutar contra ela e, pelo contrário, torná-la aliada fiel do caminho, uma virtude a ser explorada mais a cada dia.