Quadro de Picasso começa turnê em Hong Kong antes de ir a leilão

Um quadro de Picasso que será leiloado no final de fevereiro - e do qual se espera que alcance pelo menos US$ 50 milhões - começou nesta terça-feira, 30, uma turnê de exibição em Hong Kong, indicou a casa de leilões Sotheby's.

A tela Femme au béret et à la robe quadrillée representa uma das musas de Picasso, Marie-Thérèse Walter, retratada em 1937.

"De todos os estilos do artista em todas as décadas, essa obra é uma das que mais encarna o legado de Picasso como retratista de mulheres", disse Thomas Bompard, do Departamento de Arte Moderna da Sotheby's em Londres.

A Sotheby's expõe a obra em Hong Kong até sexta-feira. Depois, a tela segue para Taipé, Nova York e Londres, onde irá a leilão em 28 de fevereiro.