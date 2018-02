Quadro de Monet é vendido por R$ 20 milhões em feira no Rio

RIO - O quadro "Cleopatra's needle and charing cross bridge", obra de 1899 do pintor impressionista Claude Monet, foi vendido nesta quinta-feira, 11, por R$ 20 milhões pela galeria Gagossian, de Nova York, durante a ArtRio, feira internacional de arte que começou na última quarta-feira, 10, no Píer Mauá, na zona portuária do Rio de Janeiro.

A galeria não divulgou o nome do comprador, que fechou negócio. Ao final do dia, o quadro foi retirado da sala exclusiva onde era exposto na feira. A assessoria de imprensa do evento informou que só a galeria pode prestar informações detalhadas sobre a compra.