Quadro de Edgar Degas roubado em 2009 é encontrado na região de Paris

PARIS - A polícia da França encontrou um quatro do pintor do século 19 Edgar Degas, que havia sido roubado há nove anos de um museu em Marselha, no compartimento de bagagens de um ônibus perto de Paris, disse o governo nesta sexta-feira, 23.

A pintura de 1877 de Degas Les Choristes (Os Cantores de Coro, em português), representa em tons pastéis uma fila de homens cantando na ópera de Don Juan.

A polícia estava fazendo verificações aleatórias em ônibus em uma área de descanso em uma rodovia cerca de 30 km ao leste de Paris no dia 16 de fevereiro quando encontraram o quatro, cuja autenticidade foi verificada pelo Museu de Orsay, disseram os ministros de Cultura e Orçamento, em comunicado.

O comunicado não informou por qual razão a pintura estava no ônibus ou quem a deixou lá.

O artista francês é mais conhecido por suas pinturas e esculturas de bailarinas e é frequentemente associado ao movimento impressionista.