Quadro de Dalí é roubado na Holanda Um quadro do pintor surrealista catalão Salvador Dalí (Adolescência) e outro da artista polonesa Tamara de Lempicka (A Música) foram roubados ontem de um museu na cidade de Spanbroek, no norte da Holanda. Segundo a polícia local, três ou quatro homens mascarados entraram no museu Scheringa, por volta de meio-dia de sexta-feira. Depois de ameaçar os funcionários com uma arma, eles retiraram os quadros de uma parede, colocaram num carro e fugiram. "Tudo durou dois minutos", segundo um porta-voz da polícia. O museu se negou a revelar o valor do quadro de Dalí, pintado em 1941. O de Tamara é de 1929.