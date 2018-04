Quadrinhos e cinema no palco

A diretora Beth Lopes vem aprimorando uma forma de fazer teatro que remete a quadrinhos e a filmes policiais antigos, desses que se entrevêem cenas por uma persiana mal fechada em um quarto iluminado pelo pisca-pisca de luminosos em néon. Pois agora ela explora essa linguagem num espetáculo ambicioso, de 17 cenas, do dramaturgo inglês Martin Crimp. (A)Tentados estréia hoje no Sesi Vila Leopoldina em temporada grátis. Nessa montagem, o público vai juntando as peças de uma espécie de quebra-cabeça que mistura memória e realidade. Quatro atores vivem vários personagens que têm diferentes versões sobre Ann - uma figura ausente. Quem fala a verdade? O jogo é descobrir.