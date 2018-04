Quadrante adiado

O quarteto literário adaptado por Luiz Fernando Carvalho na Globo perdeu seu lugar na fila das produções da casa. Dançar Tango em Porto Alegre, obra do autor gaúcho Sérgio Faraco, o terceiro título do projeto Quadrante, foi adiado na emissora por tempo indeterminado Depois de A Pedra do Reino (2007) e de Capitu (2008), a Globo havia anunciado para este ano a produção da terceira microssérie de Carvalho, mas voltou atrás. A alegação da emissora para essa mudança de planos é a falta de espaço na grade, uma vez que adotou o esquema de rodízio de produções, priorizando projetos cada vez mais curtos. Também nunca se viram tantas estreias no meio do ano na Globo como agora. Vale lembrar que a torcida interna contra Luiz Fernando Carvalho é grande, pelo fato de o diretor ter carta branca e tempo para criar produções mais artesanais e ousadas, em contraponto ao padrão industrial. Quadrante ainda tem prevista a adaptação de Dois Irmãos, de Milton Hatoum. Procurado, Luiz Fernando Carvalho disse que ainda não tem respostas sobre o adiamento ou não do projeto Quadrante.