Data estelar: Marte e Saturno em quincunce; Lua começa a minguar transitando pelo signo de Sagitário. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade tem o péssimo hábito de criticar em seus semelhantes o que ela mesma pratica. Indiferente às advertências a respeito de que do jeito que ela julgar, assim ela será julgada também, este exercício se tornou normal, incentivado até porque dá assunto de conversa. Porém, assim mesmo é que a carga de dor e decepção vai aumentando a cada dia que passa. À beira de acontecimentos de suma importância é propício purificar-se. Só ampliando a visão para além do próprio nariz poderemos participar de coreografias maiores. Purificar-se é estimular a verdade, sem críticas, praticar a correção e agir com a maior mansidão possível, isto é, deixando a violência fora do repertório de comportamentos. ÁRIES 21-3 a 20-4 Melhor você observar as próprias atitudes, porque em decorrência dessas as coisas podem se complicar além da conta. Hoje não seria um dia daqueles em que as coisas poderiam resolver-se com duas ou três simples atitudes. TOURO 21-4 a 20-5 Você vai agir, não deve haver dúvida alguma a este respeito. Resta apenas saber que motivações levarão você à ação, pois é isto que fará a diferença. Será que você agirá em nome da vingança ou de outro valor mais positivo? GÊMEOS 21-5 a 20-6 Algumas pessoas enlouquecidas e perturbadas se atrevem a lançar ofensas aleatoriamente. Por isso, se for você uma das almas atingidas, evite tomar as coisas pessoalmente, porque não é assim que tudo se originou. CÂNCER 21-6 a 21-7 Os grandes projetos se pulverizaram em milhares de tarefas que parecem não fazer muito sentido perante a ambição original. Porém, melhor seria que você se dedicasse com afinco a resolver todos esses pequenos assuntos. LEÃO 22-7 a 22-8 Você vai fazer o que você deseja, não deve haver dúvida alguma a este respeito. Por isso, não se deve discutir mais isto. Talvez seja necessário meditar sobre o custo de uma atitude deste porte, principalmente o custo a longo prazo. VIRGEM 23-8 a 22-9 É tolice tentar encontrar razões para os impulsos passionais, porque nunca haverá explicação plausível para estes, a não ser o seu desejo e vontade. Melhor será responsabilizar-se pelo que você sente e pela vontade de fazer isso ou aquilo. LIBRA 23-9 a 22-10 Se amedrontar é uma reação impulsiva, que não poderia ser controlada antecipadamente. As coisas acontecem, sua alma é surpreendida e, assim, acaba amedrontada. Contudo, você pode dominar a extensão do tempo desse susto. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 É importante agir de forma minuciosa, mas até o perfeccionismo há de ser limitado em nome da realização em si mesma. Acontece que sempre haverá detalhes novos que poderiam ser melhorados. Porém, deve haver um fim também. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Empreender é uma das necessidades básicas de sua alma sagitariana, mas nem sempre será propício agir assim. Em tempos nada auspiciosos para os empreendimentos, o destino protegerá você através do desânimo. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Quando as opiniões são fundamentadas e incorporadas na alma, não é necessário discutir demais para impô-las. Envolver-se em discussões seria, agora, mais prova de insegurança do que verdadeira necessidade de seguir em frente. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Pareceria correto dar um sermão a alguém para corrigir erros, mas só pareceria, porque na verdade o momento não comporta esta atitude. Acontece que a solução buscada através dessa atitude resultaria em maiores problemas. PEIXES 20-2 a 20-3 Momentos irritados devem ser reduzidos ao mínimo indispensável, levando em conta as experiências do passado que atualizam a consciência de que esse estado de ânimo é sempre o principal causador de problemas.