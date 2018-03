Você costuma comer, falar ao telefone, acessar a internet ou fazer qualquer outra coisa ao mesmo tempo em que assiste à TV? Se a resposta for "sim", bem-vindo ao perfil atual da maioria dos telespectadores brasileiros: o de público disperso. Segundo pesquisa recente da empresa de consultoria Deloitte, 63% dos brasileiros costumam desenvolver outras atividades enquanto estão em frente da TV. Desses, 44% navegam em sites, 38% leem e 33% falam ao celular em frente da programação televisiva. Apenas 37% dos entrevistados falaram que não fazem mais nada enquanto assistem à TV. Batizado de O Futuro da Mídia, o estudo ouviu 1.022 pessoas de todo o País, com idades entre 14 e 75 anos. Já a pesquisa mundial da Eurodata TV Worldwide - também sobre consumo de TV - aponta que a América do Norte é o continente em que as pessoas mais ficam no sofá. A região liderou o número de horas em frente da TV, com telespectadores que ficam em média 4h38 por dia assistindo à televisão. Na Europa, a média diária é de 3h37. A média diária mundial em frente da TV é de 3h08.