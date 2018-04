Psicólogo analisa os testes de inteligência Nas últimas décadas foram verificadas evoluções nos resultados de testes de QI (sigla para quociente de inteligência). Quando psicólogos buscaram compreender o que esses novos números representavam, eles se perguntaram se cada geração se tornava mais inteligente que a anterior, e sugeriram métodos para melhorar as faculdades intelectuais. As mudanças nos resultados foram chamadas de "efeito Flynn", referência ao protagonismo de James R. Flynn, professor emérito da Universidade de Otago (Nova Zelândia), na medida dos resultados. Traduzido por Ronaldo Cataldo Costa, O Que É Inteligência? - Além do Efeito Flynn é a tomada clara de posição do célebre psicólogo sobre o fenômeno.