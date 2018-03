Psicanalista usa casos clínicos para falar de ciúme O Ciúme - Delícias e Tormentos Marcianne Blévis Martins Fontes 198 págs., R$ 37 A psicanalista francesa Marcianne Blévis baseia O Ciúme - Delícias e Tormentos nas experiências com analisandos. Elas se referem a reflexões sobre sentimentos como inveja, masoquismo, rivalidade e ciúme. Marcianne, membro da Société de Psychanalyse Freudienne, relata uma série de casos com os quais o leitor - vai se identificar. Cedo ou tarde, o indivíduo é vítima de estranhas sensações, como a que lhe dá a certeza de que fatalmente será traído. "As superposições das experiências do ciúme é que exprimirão a complexidade, os erros e os achados das múltiplas reflexões que foram trazidas por numerosos anos de prática da psicanálise." A tradução é da psicanalista Vera Ribeiro.