Proust e Nabokov: pintura escrita

Literatura e pintura sempre foram consanguíneas. Desde Dante, que fez dos círculos do inferno e paraíso uma série de afrescos como os de Giotto, até John Updike, que chegou a dizer que um bom ficcionista precisa saber desenhar, a ligação entre essas duas artes sempre foi forte. O que seria de Flaubert, de livros seus como A Tentação de Santo Antônio, se não fosse a pinacoteca que tinha na memória? Joseph Conrad disse que a função da literatura era "fazer ver", o que é diferente de mostrar, e certamente um pintor como William Turner também concordaria com essa definição de arte. Diderot, Gogol, Baudelaire e Oscar Wilde escreveram muito sobre arte, como o brasileiro Mario de Andrade; Thomas Bernhard fez uma novela extraordinária chamada Antigos Mestres (que merece tradução no Brasil), sobre Ticiano; Balzac, A Obra-Prima Ignorada, sobre Poussin. John Banville se inspirou em Bonnard para fazer O Mar. E olhe que nem vamos falar da mão inversa: de Doré a Picasso, passando por Goeldi (Dostoievski) ou Portinari (Quixote), ilustrar clássicos literários sempre foi o contrário de desdouro para artistas de primeira linha. Falar na relação dos escritores com a pintura, claro, implica sempre falar no francês Marcel Proust (1871-1922). Ele não apenas se deixou influenciar por recursos pictóricos e acolheu pintores como personagens, mas também teve como sua maior influência de estilo um crítico de arte inglês, John Ruskin, de quem traduziu A Bíblia de Amiens. Proust partilhava com Ruskin o gosto pelas catedrais góticas, pela aproximação entre estética e existência, pela beleza que é Veneza. E isso se traduzia em uma escrita de frases longas que ondula até as imagens como se buscasse nelas uma tapeçaria de percepções, não uma cópia da realidade. Consciente disso, o pintor americano Eric Karpeles organizou no ano passado um livro que funciona como um catálogo, Paintings in Proust (editora Thames & Hudson), que espelha as telas a cor numa página e, na outra, a passagem que lhe faz referência em cada um dos romances de Em Busca do Tempo Perdido. Outro excelente livro sobre o tema, The Sublime Artist?s Studio - Nabokov and Painting (Northwestern University Press), do crítico literário Gavriel Shapiro, acaba de ser lançado. Mas aqui não se trata de um catálogo, mas de um estudo sobre a história da pintura na literatura de Vladimir Nabokov (1899-1977), o autor de Lolita, Fogo Pálido e outros. Shapiro, também nascido na Rússia, é professor da Cornell University, nos EUA, onde Nabokov se radicou e deu aulas nos anos 40 e 50. O texto, porém, evita o excesso de termos técnicos e é farto em citações de frases e parágrafos dos romances, ensaios e cartas de Nabokov; há apenas um punhado de imagens em P/B dos quadros citados. Se em Proust a pintura é o meio pelo qual funde ensaio e ficção e mostra como a interpretação da realidade se emaranha com a da arte, em Nabokov a importância não é menor, até por fazer a ponte entre Velho e Novo Mundo, mas se manifesta sobretudo nas alusões. Depois do livro de Shapiro, falar em Nabokov passa também a ser falar na relação dos escritores com a pintura. Não é por acaso que os dois autores estão entre os poucos do século 20 que realmente podem ser chamados de estilistas. Esse domínio linguístico não envolve apenas a riqueza do vocabulário e a força das cadências, mas também a capacidade de produzir imagens, de descrever uma paisagem ou pessoa com uma fatura tão única que ela se impregna na mente do leitor, dispensando minúcias informativas e qualquer traço de "imparcialidade". Proust e Nabokov escrevem como se pintassem, combinando linhas, cores e arranjos espaciais para sugerir as ambivalências do humano. O museu imaginário de Proust - para recuperar a expressão de outro célebre escritor que adorava pintura, André Malraux - inclui muitos mestres do Renascimento, como Leonardo, Botticelli, Giotto, Mantegna, Bellini. Ele era tão obcecado pelo Ciclo de Santa Úrsula, de Carpaccio, que passava horas sentado diante dele - de sua intricada rede figurativa de episódios históricos com episódios privados - na sala da Galeria dell?Accademia em Veneza; não por acaso, é o único pintor que aparece nos sete volumes. Também não vivia sem Velázquez, Ticiano, El Greco, Poussin. Da geração que o precedeu, os impressionistas franceses, vivia dividido entre Manet e Monet e tinha muito em comum com Renoir. E tinha uma paixão especial, que mostra uma diferença com Ruskin: os holandeses, sobretudo Rembrandt e Vermeer. O trecho de Sodoma e Gomorra sobre o muro da Vista de Delft, em que o escritor Bergotte lamenta não ter feito sua linguagem "preciosa em si mesma" como aquelas camadas de amarelo, está em todas as antologias do gênero. Às vezes Proust, que cultivou uma linguagem preciosa sem ser preciosista (ao contrário de Nabokov, que abusa de efeitos afetados), não precisava de mais que um substantivo e um adjetivo para nos traduzir uma imagem. Quando qualifica de "gentil gravidade" a maneira de alguns retratados de Rembrandt, obtém aquele resultado que ele, como Guimarães Rosa, considerava a chave de um estilo, assim como a de uma interpretação: é como se o autor tivesse dado ao leitor uma lente de aumento, ou um óculos, para enxergar melhor detalhes e sensações que estavam menosprezados. "Sem a arte", diz ele em Tempo Redescoberto, "as paisagens seriam tão desconhecidas de nós como as da lua" (em 1922, é claro); "graças à arte, em vez de ver um mundo apenas, o nosso, vemos que o mundo se multiplica", cada um com sua radiação. Isso não significa ser mais feliz, mas estar mais perto da verdade e sua dor. Nabokov, apesar de ser rotulado como pós-moderno por tantos analistas, gostava mesmo era dos grandes mestres. Como Proust, não tirava da tela interior Botticelli, El Greco, Rembrandt, Jan Van Eyck. Graviel Shapiro faz um paralelo entre ambos logo no segundo capítulo: "Proust emprega a arte não tanto para propósitos didáticos, mas sobretudo para partilhar uma impressão, para evocar uma associação (...). Assim, por exemplo, Proust demonstra a dúbia tentativa de Swann de introduzir Odette, sua amante filistina, inculta, mais tarde sua esposa, (...) ligando sua imagem à pintura florentina, particularmente a Botticelli." Nabokov, por sua vez, trabalha com referências e alusões em nome do que Shapiro chama de "presença autoral". Como Joyce, ele usa a pintura para falar da posição do autor, de sua relação com o mundo, e por isso sempre inclui a si mesmo na narrativa. Shapiro também relaciona as remissões de Nabokov ao expressionismo alemão, de artistas como Grosz, Beckmann e Dix, tema do último capítulo. O romancista russo viveu 15 anos em Berlim e admirou muito a relação entre esses pintores e a vida urbana, o que teria mudado sua visão de mundo até então aristocrática, assim como sua preferência por paisagens, naturalista amador (lepidopterologista) que era. A influência se deu, então, não por sua política, mas por sua estética - já que Nabokov era avesso a qualquer compromisso social nas artes. De fato, podemos pensar em Humbert Humbert, de Lolita, como uma espécie de caricatura realista, a começar por seu nome. Examinando os gostos pictóricos de Nabokov, portanto, Shapiro ilumina sua literatura, na qual o humor visual tem grande função. Uma imagem não vale mil palavras, mas um mestre das palavras também vale pelas mil imagens que cria.