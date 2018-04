Protesto leva prefeito a retirar estátua de Che Foi retirada ontem do Central Park de Nova York uma estátua do revolucionário Che Guevara (1928-1967) criada pelo artista alemão Christian Jankowski e ali instalada em novembro do ano passado. A ação se deveu a uma carta enviada ao prefeito por legisladores republicados liderados por Dan Burton. De acordo com o texto, Che Guevara, parceiro de Fidel Castro na revolução cubana, era um "reconhecido inimigo dos Estados Unidos e acolheu o totalitarismo e as políticas repressivas da União Soviética." Criada em bronze e em tamanho natural, a estátua fazia parte de um exposição temporária, chamada Esculturas Vivas.