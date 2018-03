Protesto Hey Lula, chega de passividade e tolerância! Marcio Neubauer, da Cria Brasil, e Marcelo Loureiro, do Instituto Rukha - amigos dos irmãos Caltabiano, mortos no acidente da TAM - mais Oded Grajew, da ONG Nossa São Paulo Outra Cidade, e Sergio Morisson, da Campanha Rir para Não Chorar, convocam brasileiros para uma caminhada até o local do acidente da aeronave 3054. Sairá do Monumento às Bandeiras, às 9 h.