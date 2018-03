Prorrogados prazos para o Cine Ceará Foi prorrogado o prazo para inscrições das Mostras Competitivas do 19º Cine Ceará - Festival Ibero-Americano de Cinema e do Pitching Globo Filmes - Cine Ceará, que será realizado no dia 3 de agosto, durante o evento. Até o próximo dia 12 estarão disponíveis no site www.cineceara.com.br ambos regulamentos e fichas de inscrição. O 19º Cine Ceará - Festival Ibero-Americano de Cinema ocorre entre os dias 28 de julho e 4 de agosto, numa promoção da Universidade Federal do Ceará, por meio da Casa Amarela Eusélio Oliveira. O Festival tem apoio do Governo do Estado do Ceará e do Ministério da Cultura.