Prorrogadas inscrições para História da Arte As matrículas para os cursos de História da Arte, ministrados na Escola do Masp, foram prorrogadas até o dia 24. Os programas sobre A Desmaterialozação da Arte, Estética e Anatomia do Renascimento receberão novas turmas, com aulas que começam no início de agosto e terminam no fim de setembro. Na programação dos cursos, temas como A Formação e os Primeiros Estudos de Anatomia de Leonardo da Vinci, Romantismo e Subjetividade: O Advento da Arte Moderna e Helio Oiticica: Os Fios Soltos do Experimental. As inscrições podem ser feitas no primeiro andar do museu, das 14 às 19 h, Av. Paulista, 1.578, tel. 3253-9663.