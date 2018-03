Prorrogada a mostra sobre o circo brasileiro A exposição Largo do Paissandu - Onde o Circo se Encontra foi prorrogada até o dia 3 de agosto. Toda enfeitada com lantejoulas e milhares de retalhos de lona, a bela mostra conta com mais de 100 fotos, 80 fichas cadastrais de artistas de diversas gerações, uma maquete de um picadeiro e um documentário que perpassa quase dois séculos da história do circo brasileiro. Estão lá registros sobre o faquir Silki, que bateu o recorde mundial por ficar 115 dias sem comer, o inesquecível palhaço Piolin e o Café dos Artistas, ponto de encontro da classe. Corra para lá: Galeria Olido (Av. São João, 473, tel. 3331-8399). Entrada gratuita.