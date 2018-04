Proposta para nova relação entre o Islã e os ocidentais Professor da Universidade Michigan, o historiador Juan Cole diz que o Ocidente está sofrendo da "ansiedade islâmica", produto de um medo terrorista e da desinformação. Segundo o especialista americano, existe atualmente uma necessidade desesperada de derrubar os mitos sobre o Islã a fim de promover um entendimento político-ideológico entre os países muçulmanos e as nações ocidentais. Em Engaging The Muslim World, Cole propõe separar o joio do trigo nas questões mais urgentes envolvendo o mundo islâmico. Faz recomendações ao presidente americano, Barack Obama, que terá de superar as relações desastrosas, segundo o autor, com países como Afeganistão, Iraque, Paquistão e Irã.