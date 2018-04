Promotoria faz triagem de denúncias

O promotor de Justiça da Cidadania de São Paulo, Luiz Fernando Rodrigues Pinto, definiu ontem o caso do coordenador da Unidade de Fomento da Secretaria de Estado da Cultura, André Sturm, como ''''mais uma distorção do serviço público, uma excrescência que tem de acabar'''', mas disse que a definição desse caso só será conhecida após um exame detalhado de documentação que a promotoria recebeu a respeito. Sturm foi exonerado como funcionário público comissionado em junho, contratado pela Fundação Padre Anchieta e, ato contínuo, emprestado para ocupar o mesmo cargo que já ocupava anteriormente no governo do Estado. Pinto informou ontem ao Estado que, ''''em dois ou três dias'''', estará designado um promotor de Justiça da Cidadania e definidas as linhas de investigação relativas aos dois casos citados na reportagem Imbróglio Cultural, publicada na edição de segunda-feira no Caderno 2. Segundo o promotor, há uma ''''fila de documentos'''' a serem distribuídos e apenas 10 promotores para apurar denúncias de irregularidades, o que torna mais difícil a apuração. Nota de esclarecimento da Secretaria de Estado da Cultura enviada na segunda-feira ao Estado reafirma o princípio da legalidade na contratação de funcionários via TV Cultura e questiona suspeitas de superfaturamento nos pagamentos de cachês da Virada Cultural, em maio. ''''As diferenças apontadas pela reportagem dizem respeito a custos de transporte, aéreo e terrestre, hospedagem e alimentação de artistas e equipes, pagamentos de direitos autorais e outros itens de produção que foram acrescidos aos valores dos cachês contratados'''', diz a nota, assinada por Ronaldo Bianchi, secretário-adjunto da Secretaria de Estado da Cultura. Um dos exemplos citados, a ida do grupo Plebe Rude a Bauru, para show no evento, incluiria - fora o cachê de R$ 10 mil - despesas com o Ecad, transporte aéreo, contratação de roadies, hospedagem e alimentação dos artistas e sua equipe, o que explicaria a despesa final de R$ 16 mil. ''''Todos os demais casos possuem documentação comprobatória de que a diferença a maior, apontada como irregular pela reportagem, corresponde na verdade ao conjunto das despesas de produção'''', informou a secretaria. Quanto ao caso de André Sturm, cineasta, e de sua assistente, Alessandra Fernandez Alves, contratados via Fundação Padre Anchieta, a nota reafirma os princípios legais da contratação de ambos (baseados em três decretos) e nega que estivessem acumulando funções, o que a Constituição Federal proíbe. Segundo a nota, Sturm assumiu o cargo na secretaria em janeiro de 2007. ''''Os colaboradores prestam serviços exclusivamente à Secretaria de Estado da Cultura, que devolve à Fundação Padre Anchieta - a cedente - todas as verbas de custeio envolvidas (salários, encargos e benefícios)'''', diz o texto. Outro questionamento da Secretaria da Cultura diz respeito a produções citadas como da Pandora Filmes, do funcionário público André Sturm, que estariam incorretamente citadas na reportagem. O filme O Dono do Mar, por exemplo, teria sido financiado pela Sabesp e não teve aporte de recursos do Programa de Apoio à Cultura (PAC) da secretaria. Mas a reportagem não afirma que foi financiado pelo PAC, e sim pelo Programa Extraordinário de Fomento ao Cinema Paulista, também da secretaria. E a Pandora Filmes, empresa de Sturm, é a distribuidora da produção, conforme se pode ver em qualquer cartaz do filme. Todos esses financiamentos foram anteriores a 2007, o que levou a secretaria a refutar a acusação de conflito de interesses do seu funcionário: ''''Não cabe a acusação de decisão em benefício próprio por André Sturm, coordenador da Unidade de Fomento e Difusão de Produção Cultural, que assumiu o cargo nesta secretaria em janeiro de 2007.'''' A promotoria ainda deve examinar outras possíveis denúncias quanto ao conflito de interesses na ação de Sturm, que também é presidente do Sindicato da Indústria Cinematográfica de São Paulo (Sicesp), na secretaria. Documentos recebidos pelos promotores mostram que, no mesmo dia em que estaria em Toronto, no Canadá, 23 de abril, participando como executivo de cinema do Hot Docs - Canadian International Documentary Festival, o coordenador dava conta de que estaria na região de Amparo e Ribeirão Preto exercendo as funções de funcionário público e recebendo diárias. Sturm também teria instituído concurso, publicado no Diário Oficial do dia 12 de julho de 2007, enquanto coordenador da Unidade de Fomento, sem a devida reserva de recursos - só dois dias depois encaminhou o pedido de recursos de R$ 600 mil, o que é visto como irregular. ''''A reportagem também coloca em dúvida a legitimidade do investimento realizado na Virada Cultural Paulista, omitindo o fato de que o evento alcançou mais de 250 mil pessoas, movimentou de forma inédita a agenda cultural de cidades do interior e do litoral, e que seu custo final foi de apenas R$ 10 por espectador'''', assinala Ronaldo Bianchi, na nota da secretaria. Segundo ele, o show da Virada Cultural que é citado na reportagem, visto por apenas 100 pessoas às quatro horas da manhã, foi em recinto fechado. ''''Hora e local explicam o público reduzido. Em Campinas, os espetáculos abertos reuniram 5 mil pessoas em média, impactando mais de 20 mil pessoas'''', defendeu-se a secretaria, que disse considerar que o repórter não abriu oportunidade de defesa ou contestação de informações no caso da Virada Cultural. A reportagem informava que a Virada foi realizada sob a responsabilidade de uma Organização Social, a Associação Paulista de Amigos da Arte (Apaa).