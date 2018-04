Projetos de São Paulo ganham patrocínio

A Natura tem mais novidades, além da mostra de Smetak em Salvador (ao lado).O encontro entre o violonista Yamandú Costa e o bandolinista Hamilton de Holanda, o Samba da Vela de Santo Amaro e os projetos Bairro Musical e Raízes foram as iniciativas contempladas pela fase piloto da edição São Paulo do Natura Musical. O incentivo à cultura da empresa foi amparado pelo Programa de Ação Cultural (PAC), da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, regulamentado em junho do ano passado através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de n.º 12.268. A Natura filtrou os quatro projetos por meio do PAC (com isenção parcial do ICMS) e está disponibilizando R$ 836 mil para a viabilização. ''''Em 2008 pretendemos aumentar esse investimento para R$ 2 milhões'''', conta Rodolfo Guttilla, diretor de assuntos corporativos da Natura. O lançamento oficial do Natura Musical - Edital Regional São Paulo está previsto para ocorrer em fevereiro. A empresa decidiu promover a música produzida na capital após realizar, com êxito, cinco processos de seleção - três nacionais e dois regionais em Minas Gerais, onde programas de incentivo à cultura andam bastante difundidos. ''''De 2004 até 2007, a Natura investiu aproximadamente R$ 11 milhões nesses cinco processos'''', revela Guttilla. No total, 81 projetos já receberam o patrocínio da empresa, entre os quais, a turnê Piano e Voz, com André Mehmari e Ná Ozzetti, de São Paulo, e a gravação de um CD duplo com os Mestres da Guitarrada, do Pará. O projeto Raízes consiste em realizar três workshops sobre música popular brasileira em Ubatuba (22 e 23 de setembro) e Araçatuba (29 e 30 de setembro), além de shows com o Quinteto Instrumental Sons Harmônicos. ''''Vamos poder apresentar a linguagem musical para aqueles que não têm acesso'''', conta o clarinetista Marco Aurélio Júnior. Já o Bairro Musical, iniciativa da ONG Eletrocooperativa, vai oferecer oficinas gratuitas de produção musical para jovens da periferia da capital. O Samba da Vela, que comemora sete anos de existência, vai ganhar um caderno de partituras com tiragem bimestral, e os próximos shows de Hamilton de Holanda e Yamandú Costa estão previstos para ocorrerem nos dias 3 de novembro, no Memorial da América Latina, e 18, 19 e 20 de janeiro, no Auditório do Ibirapuera.