Projeto Rumos prorroga prazo de inscrições Foi prorrogado até sexta-feira prazo para as inscrições no projeto Rumos nas áreas de Cinema, Vídeo, Dança e Arte Cibernética do Instituto Itaú Cultural. O programa tem como objetivo apoiar a formação de talentos emergentes e a produção e difusão de suas obras em todo o Brasil. No segundo semestre serão conhecidos os projetos selecionados por uma comissão de especialistas. A inscrição, grátis, deve ser feita por meio do preenchimento de um formulário que pode ser acessado pelo site www.itaucultural.org.br/rumos. O programa tem caráter nacional, ou seja, podem inscrever-se artistas de todas as regiões do Brasil.