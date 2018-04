Projeto reúne escritores com público no Rio Escritores de livros que falam de música brasileira se encontram com o público no Teatro de Arena da Caixa Cultural (Av. Almirante Barroso, 25, centro do Rio), sempre às 19h30, pelo projeto Toca-Livros. O início do primeiro ciclo foi anteontem, com Arthur Dapieve e Carlos Marcelo, autores de obras sobre Renato Russo. Ontem, Marília Barboza lembrou Cartola; hoje, Ruy Castro fala de Carmen Miranda. A série inaugural termina amanhã, com Paulo Cesar Araújo, autor da biografia proibida de Roberto Carlos. A entrada é franca. A plateia também tem a chance de ouvir gravações históricas e/ou inéditas dos artistas em questão.