Projeto investe em experimentais para formar público

Literalmente numa laje, sob estrelas, num terraço na Rua 13 de Maio, no Bexiga, Os Crespos, um talentoso grupo de jovens negros, todos formados pela EAD/USP, apresentava o espetáculo Ensaio sobre Carolina, um espetáculo mobilizador, baseado no livro Quarto de Despejo, que não teve a repercussão merecida. Pois agora se tornou um dos 12 espetáculos selecionados para ocupar o Espaço Vitrine, no Teatro Imprensa. O anúncio foi feito anteontem pela diretora do Centro Cultural Silvio Santos, Cintia Abravanel. Com ela estavam o gestor cultural Wilton Ormundo, o crítico teatral Kil Abreu e o jornalista Valmir Santos, os dois últimos curadores do Vitrine Cultural, um ambicioso projeto de formação de público envolvendo a produção mais experimental do teatro brasileiro. A julgar pelas peças já conferidas pelo Estado, como Quase Nada e Henfil Já!, entre outras, a programação como um todo merece ser vista. Cada uma das peças ficará em cartaz por três meses, com duas apresentações por semana, sempre a preços populares - R$ 10,00 o ingresso. As produções que vão ocupar o Vitrine, de 48 lugares, recebem cachê equivalente à lotação da casa e todo apoio logístico, de equipe técnica à divulgação. As produções da Sala Imprensa, de 452 lugares, têm perfil e apoio diferenciados. "Foram 401 trabalhos inscritos e, segundo os curadores, pelo menos 90 deles de alta qualidade", diz Cintia. As temporadas começam em março e a ordem de apresentação ainda não foi definida. "Sou apaixonada por teatro e gostaria que muitos descobrissem essa arte", diz Cintia, premiada produtora de teatro infantil. "Acho que podemos quebrar ?preconceitos? e atrair o espectador do Teatro Imprensa para uma produção inovadora." O projeto, orçado em torno de R$ 1 milhão, conta com o apoio da Lei Rouanet. Os Escolhidos ESPAÇO VITRINE Bartleby Cachorro Morto Comunicação a Uma Academia Ensaio sobre Carolina Festa de Separação Frozen Henfil Já! Music-Hall Quase Nada SUPLENTES Pelo Cano As Alegres Comadres Mão na Luva SALA IMPRENSA Amanhã É Natal Eldorado O Livro dos Monstros Guardados SUPLENTE Réquiem