Projeto escolhe roteiros sobre a diabete Até 31 de julho estão abertas as inscrições do projeto Filma Brasil para filmes de curta e média metragem em película de 35 mm. O projetos deverão ter por tema a qualidade de vida para os portadores de diabete. O objetivo é levar informações a todos os pacientes da doença no Brasil. Pessoas físicas e jurídicas poderão fazer as inscrições pelo site www.filmabrasil.com. Os prêmios são de R$ 40 mil e R$ 70 mil para os projetos de curta e média metragem, respectivamente. Para a definição dos dois projetos vencedores serão analisados o cronograma de execução, a viabilidade da produção, além da qualidade do roteiro apresentado.