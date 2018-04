Projeto de vida sem os males da modernidade O inglês Will Self narra nesta obra a história de Dave, um taxista londrino que escreveu um livro sobre um uma ordem batizada de Conhecimento dos Taxistas, que tem a proposta de livrar as pessoas das angústias do mundo moderno. Em sua vida particular, Dave era atormentado pela ex-mulher, que o impedia de ver o filho. Num acesso de loucura, ele enterra seu livro no jardim de uma casa. Séculos depois, ocorrida uma catástrofe natural que deixa as cidades submersas, o exemplar é descoberto e se transforma no texto sagrado de um povo escolhido, para o qual a roda é o símbolo supremo e cujos sacerdotes ganham o nome de motoristas. O Livro de Dave é traduzido por Cássio de Arantes Leite.