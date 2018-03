Programe-se para acompanhar as atividades comemorativas ATO INAUGURAL DO ESTÚDIO DO LATÃO: Hoje, às 16 horas, na Rua Harmonia, 931, seguido dos vídeos de O Nome do Sujeito, Auto dos Bons Tratos e Visões Siamesas. Às 20 horas, ocorre o debate Imagens do Brasil na Companhia do Latão, com Iná Camargo Costa e José Antonio Pasta Jr. APRESENTAÇÃO DO GRUPO FILHOS DA MÃE TERRA: Amanhã, às 18 horas, com o espetáculo Fazendeiros e Posseiros, inspirada na obra Horácios e Curiácios, do alemão Bertolt Brecht. No Estúdio do Latão. COQUETEL DE LANÇAMENTO DOS BONECOS DOS LIVROS: Segunda, às 20 horas, seguido de abertura da exposição fotográfica. No Estúdio do Latão. O CÍRCULO DE GIZ CAUCASIANO: Reestréia no próximo sábado, às 21 horas, no Tusp. Sextas e sábados, às 21 horas, domingos, às 20 horas. R$ 20. Até 28 de outubro. OFICINA DE INTRODUÇÃO À ATUAÇÃO REALISTA: Tem início no dia 6, das 10 às 13 horas (às segundas e quartas), e segue até o dia 29, com Helena Albergaria. No Tusp. LANÇAMENTO DO CD CANÇÕES DE CENA II: Dia 15, às 20 h, show com músicos que acompanham o Latão e convidados, no Tusp. Grátis. OFICINA DIÁLOGOS ENTRE VÍDEO E TEATRO: Tem início dia 4 de setembro, das 10 às 13 horas (às terças e quintas), e segue até o dia 27, com Diogo Noventa. No Tusp. INTERCÂMBIO VIDEOGRÁFICO: projeção de trabalhos de colaboradores do Latão, dia 10 de outubro, no Tusp.