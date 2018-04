Programe-se Mutações - Novas Configurações do Mundo começa às 18h30 do dia 20, no Rio (Auditório da Maison de France). No dia 21: Belo Horizonte (Casa Fiat de Cultura) No dia 22: São Paulo (Sesc Provisório Paulista) No dia 23: Curitiba (Sesc da Esquina) No dia 10 de setembro: Salvador (Anfiteatro Alfredo Britto) Sempre às 19 horas. As inscrições estão abertas desde segunda-feira. Preços: R$30 e R$ 15 (estudantes). O ciclo é reconhecido como curso de extensão universitária pelo MEC-UFRJ.