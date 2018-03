Programe-se O Melhor do Expressionismo O filme Tartufo será exibido hoje, às 19h30, na mostra Poemas Visionários - O Cinema de F. W. Murnau. O projeto vai até domingo no CCBB (Rua Álvares Penteado, 112, tel. 3113-3651 - R$ 4) e reúne clássicos do diretor expressionista alemão, em homenagem aos 120 anos de seu nascimento. Tartufo, inspirado em Molière, mostra uma empregada que cuida do velho patrão, de olho em sua fortuna. Papo Bem Cabeça O filósofo espanhol Eduardo Subirats, profundo conhecedor da questão cultural brasileira e latino-americana, participa do ciclo Pensar Iberoamérica, promovido pelo Instituto Cervantes de São Paulo. Ele debaterá hoje sobre o tema América Latina: Continente Vazio e Paraíso, tratando de assuntos que fazem parte de suas obras, como a lógica e teologia da colonização, e o projeto artístico da modernidade no universo ibero-americano. A mediação será de Emir Sader, sociólogo e filósofo da USP. Cultura Urbana A mostra Contra o Verso, que termina neste sábado na Galeria Bergamin, reúne diversas criações de oito artistas embrenhadas na chamada cultura urbana, com referências no grafite, fanzines, sticker arte e lambe lambe. Entre os participantes estão Flavio Samelo, Tinho e Nunca. Serviço Contra o Verso. Galeria Bergamin. Rua Rio Preto, 63, Jd. Paulista, tel. 3062- 2333. 11h/19h (sáb. até 15h). Grátis. Até 29/11 Homenagem a Cartola Dez anos atrás, Elton Medeiros, Márcia e Théo de Barros se reuniram para uma homenagem a Cartola. O trio se reencontra no ano do centenário do sambista em show com direção de Pelão. Serviço Elton Medeiros, Márcia e Théo de Barros. Teatro do Sesc Pompéia (344 lug.). Rua Clélia, 93, Pompéia, tel. 3871- 7700. Hoje, às 21 horas. R$ 16.