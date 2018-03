Programe-se Superfícies da Memória O MAC inaugura hoje em seu espaço no Ibirapuera a mostra Superfícies da Memória , com oito instalações dos artistas brasileiros Divino Sobral e José Rufino, e dos uruguaios Pablo Uribe e Sergio Meirana. A exposição, com curadoria de Lisbeth Rebollo Gonçalves e de Sylvia Werneck, reúne criações que se valem de questões e documentos do passado para tratar da contemporaneidade. Serviço MAC USP. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Pq. do Ibirapuera, 5573-9932. 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 22/2 De Londres Assumindo seu alter-ego, a cantora Cibelle, radicada em Londres, se apresenta na série Terça por Elas, com o show Esperando a Sonja. No roteiro, canções de seu terceiro álbum, Cibelle is Sonja Khalecallon y Stroboscopilus Luminous, previsto para ser lançado em 2009, além de outras de seus trabalhos anteriores. Ele é o Cara Quem estava de bobeira na 28.ª edição da Bienal na sexta-feira e no sábado, e resolveu se arriscar e assistir à performance de "um tal de Israel Galván" saiu de lá boquiaberto. O espanhol de Sevilha, tido como o grande nome da dança flamenca atualmente, apresentou Solo, um improviso ousado, sem qualquer artifício sonoro ou cênico. Se sozinho ele já surpreendeu, imagine então em La Edad de Oro, no Sesc, em que se apresenta com cantor e violonista. Serviço Israel Galván. Sesc Vila Mariana (608 lug.). Rua Pelotas,141, 5080-3000. Hoje e amanhã, 21 h. R$ 30