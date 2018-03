Programe-se Geração Tinta Fresca Quatro jovens pintores, Ana Prata, Bruno Dunley, Lucas Arruda e Mariana Serri, realizam até 13 de dezembro a exposição Entre 5 Paredes, na Vila Romana. A mostra é uma ação conjunta dos artistas no ateliê de Dunley: cada um deles selecionou as obras que quis mostrar, abrigadas no espaço que, literalmente, tem cinco paredes, como diz o título da exposição. O conjunto de trabalhos - todos de 2008 - revela o frescor da produção desse grupo de artistas imbricados e imersos no ato de fazer pintura para, por meio dela, revelar "outra possibilidade de mundo", como escreve Fernanda Lopes em texto crítico que acompanha a mostra. "Os trabalhos apresentados na exposição Entre 5 Paredes revelam o interesse por essa vida silenciosa, calma. Por uma atmosfera doméstica, uma realidade próxima, cotidiana, que simplesmente se repete ao longo dos dias e passa despercebida ao longo da vida, desconsiderada pelo olhar e pelo tempo contemporâneo", continua a crítica. CAMILA MOLINA Serviço Entre 5 Paredes. Rua Camilo, 702, Vila Romana, telefone 7878-8742. De 3.ª a sáb., das 14h às 19h. Até 13/12 As Escolhas de Alice Criado a partir de peça premiada do irlandês Tom Murphy, o espetáculo A Trilogia de Alice estréia hoje no Centro Cultural São Paulo depois de ter sido escolhido o melhor da programação do 12º Festival da Cultura Inglesa. Dirigido por Carlos Gomes, retrata três momentos da vida de Alice, uma dona de casa insatisfeita que se arrepende de suas escolhas. No elenco, Martha Meola, Eliana César, Evandro Soldatelli e Fábio Tomasini. Serviço Centro Cultural SP. Sala Jardel Filho (324 lug.). R. Vergueiro, 1.000, 3383-3402. 3.ª a 5.ª, 21h. Até 18/12 As cordas de Alessandro Penezzi Influenciado por Baden Powell e Raphael Rabello, o violonista Alessandro Penezzi toca hoje com o Choro Rasgado - Zé Barbeiro (violão 7 cordas), Roberta Valente (pandeiro), Rodrigo e Castro (flauta) - no Ó do Borogodó. Eles acompanham a cantora D. Inah. É uma oportunidade para conferir o trabalho desse instrumentista virtuoso de 34 anos, nascido em Piracicaba que acabou de lançar o CD Sentindo, que tem 12 faixas, sendo 9 de sua autoria. Serviço D. Inah e grupo Choro Rasgado. Ó do Borogodó. Rua Horácio Lane, 21, Pinheiros, tel. 3814-4087. Hoje, 22h. R$ 15