Programas contemplam jovens músicos Comemorando 40 anos, a Fundação Magda Tagliaferro, que leva o nome da importante pianista, lança programa de bolsa de estudo para jovens músicos e a 11ª edição do Concurso Nacional de Piano Magda Tagliaferro. Os selecionados do programa de bolsas terão aulas com professores como Fábio Zanon e Betina Stegman. Já o concurso para pianistas, que concederá prêmios de até R$ 1 mil, está dividido nas categorias infanto-juvenil (entre 7 e 16 anos, inscrições até 25 de maio) e outra para candidatos com até 25 anos (inscrições até 12 de maio). Mais informações pelos tels. 5533-8815 e 5096-5114 ou no site www.magdatagliafero.com.br.