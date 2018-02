Programação especial no Teatro Itália Para comemorar o 1º aniversário do Teatro Itália/Teatro de Dança (Avenida Ipiranga, 344, tel. 2189-2555), uma programação especial foi preparada. Hoje, às 20 h, serão apresentadas as coreografias Grassar, de Umberto da Silva, ...Still We Sit, de Raymundo Costa e Maxine Steinman com a Distrito Cia. de Dança, de Ribeirão Preto, Kafka in Off, de Sandro Borelli, e Grand Pas-de-Deux de O Corsário, com Andréa Thomioka e Israel Alves, do Balé da Cidade de São Paulo. Os ingressos são gratuitos e distribuídos com uma hora de antecedência. O TD é um espaço dedicado exclusivamente à dança e vem oferecendo espetáculos a preços populares.